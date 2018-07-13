В Индии кобра завладела мотоциклом

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В центральной части Индии, в городе Ядгир, мотоциклист не смог взять свой стоящий на улице мотоцикл, так как транспортное средство облюбовала змея.

Подойдя к своему байку, он увидел, что мотоциклом завладела полутораметровая кобра. Вокруг уже собралась толпа зрителей, а кобра шипит и пытается броситься на любого, кто приближается к ней.

Свидетели говорят, что кобра, видимо, прищемила себе хвост и не могла выбраться.

В итоге, люди пригласили укротителя змей по имени Чанд Паша. Он потратил почти час, но благополучно поймал кобру. Паша утверждает, что кобра, скорее всего, искала убежища от дождя, когда заползла на мотоцикл.