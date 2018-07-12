Индийский мастер кубиков Рубика собрал 2474 кубика одной рукой за 24 часа

Сегодня, 13:14

20-летний Кришна Саи из Ченнаи (Индия) установил новый рекорд Гиннесса.

Индийский мастер кубиков Рубика предоставил видео, подтверждающее, что он собрал 2474 кубика одной рукой за 24 часа. Предыдущий рекорд в собирании кубиков одной рукой, который установил также индийский мастер кубиков Кришнам Раджу Гадираджу в 2014 году, составлял 2174 головоломки за 24 часа.

Новый рекордсмен Саи сказал, что он начал собирать кубики Рубика по совету друга в детстве, а заинтересовался установлением рекорда в 2014 году. Он говорит, что смотрел обучающие ролики на YouTube, чтобы довести среднее время на сборку одного кубика одной рукой примерно до 10 секунд.

По его рассказу, однажды при тренировках дома он сумел достичь такого феноменального среднего времени сборки в 10 секунд.

При официальном установлении рекорда такую космическую скорость он показать не смог, но тем не менее, новый рекорд был установлен.