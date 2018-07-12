Из осьминога, точно предсказавшего результаты ЧМ-2018, сделали суши

Сегодня, 13:07

Владелец животного решил, что предсказатель принесёт больше прибыли как ингредиент для блюда.

В Японии сделали суши из осьминога Рабио, точно предсказавшего результаты матчей сборной Японии на групповой стадии ЧМ-2018. Рыбак Кимио Эйб поймал его 19 июня. Мужчина ради забавы решил сделать из головоногого предсказателя. Он поместил его в аквариум и накануне каждой игры японской команды ставил перед ним три коробки с кормом, каждая из которых означала победу Японии, проигрыш или ничью.

Рабио точно угадал исходы всех трёх поединков против Сенегала, Колумбии и Польши. По завершению группового турнира японец решил продать предсказателя, поскольку думал, что тот принесёт ему таким образом больше денег. После того, как осьминог отправился на обеденный стол одного из местных ресторанов, Кимио вновь поймал такого же моллюска и назвал его Рабио-младший в надежде, что тот также будет верно предсказывать результаты матчей ЧМ-2018. Накануне матча Бельгия – Япония он дал понять, что победит японская сборная. Как известно, в этом поединке японцы проиграли и выбили из турнира. Мужчина сожалеет, что избавился от Рабио, но уже смирился с потерей.

Ранее сообщалось, что кабан-экстрасенс предсказал победу Англии в матче с Хорватией. Хозяева животного утверждали, что до этого он 100-процентно угадывал результаты всех матчей.