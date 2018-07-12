Любовники умерли во время секса в гараже

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Женщина платила механику за ремонт машины сексом.

В штате Нью-Джерси в Ньюварке американец Кахали Джонсон нашёл свою супругу, 39-летнюю Тамеку Харгрейв, мёртвой. Женщина была в гараже с 56-летним механиком, чья личность ещё не была установлена. Мужчина также был мёртв

Дело в том, что Кахали Джонсон платила механику за ремонт её автомобиля сексом. По словам супруга, он приехал домой после работы в пятницу вечером и сразу же почувствовал резкий запах угарного газа. Он стал искать причину, а когда добрался до гаража нашёл два трупа.

Местные правоохранители рассказали, что смерть механика и его любовницы была случайностью. В доме не было системы оповещения о дыме и угарном газе, поэтому умершие и не знали о смертельной угрозе.