В Малайзии брак 41-летнего мужчины и 11-летней девочки признали незаконным

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Местные власти, под давлением мировой общественности, аннулировали неравный брак.

В Малайзии брак 41-летнего мужчины Че Абдулы Карима и 11-летней девочки признали незаконным и выписали малазийцу штраф в размере 900 ринггитов. Этот штраф ему дали за отсутствие разрешения на многоженство, поскольку его жены не дали разрешения на этот союз. Родители выдали девочку замуж из-за того, что находятся за чертой бедности и имеют множество долгов.

Новоиспеченный и слегка «престарелый» зять оплатил все счета семьи, после чего родители дали добро на бракосочетание со своей малолетней дочерью. Мужчина выплатит штраф и на этом «дело в шляпе». Девочка будет оставаться ему невестой до 16 лет, а потом они законным путем заключат брак снова.

Отметим, что малайзийский богач имеет в совокупности уже две жены и шестеро детей. Сам торговец очень расстроен реакцией соцсетей на его поступок.