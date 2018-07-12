В Индии изверги-людоеды похищают детей и продают на органы

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Из-за этого в областях происходит самосуд. Слухи о каннибалах распространяются посредством социальных сетей, включая WhatsApp.

В Индии изверги-людоеды похищают детей и продают их на органы. Страх охватил многие населенные пункты, среди которых Шамфай, Икайогинг и другие. В результате люди стали обмениваться информацией в социальных сетях и сами вычислять подозреваемых, однако не сообщать о них в полицию, а вершить самосуд. Так, от подобных действий уже погибли пять граждан в Махараштре, двое мужчин в штате Манипур, один избит в Шамфайе, еще один стал жертвой толпы в Икайогинг.

Власти призывают социальные платформы отреагировать на распространение слухов о каннибалах, чтобы прекратить кровопролитие. Только тогда полицейские смогут провести расследование и разобраться в ситуации. Отмечается, на основе слухов о банде похитителей были убиты 12 людей.