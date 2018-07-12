Американка устроила пожар, чтобы предотвратить зомби апокалипсис

Сегодня, 11:30

Женщина хотела таким образом спасти человечество от массовой гибели.

В США задержали 39-летнюю местную жительницу, которая устроила пожар на сельскохозяйственном поле. Моника Луиза Берлин из Ла-Гранады, в округе Сан-Матео, штат Калифорния, заявила, что вынуждена была сжечь сено, чтобы предотвратить массовую катастрофу. Установить её причастность к двум поджогом, в результате которых на полях сгорели почти 1800 тюков сена на общую сумму порядка 20 тысяч долларов, удалось благодаря показаниям свидетелей.

Очевидцы видели, как американка поджигала растительность, ведя себя при этом неадекватно. Специалисты установили, что, поскольку эпицентр пожаров находился недалеко от жилых домов, существовала угроза гибели людей. В этой связи было решено немедленно задержать Берлин. Её автомобиль засекли на одной из магистралей местного значения. Патрульные устроили погоню за подозреваемой, поскольку она не подчинилась требованиям остановиться.

В итоге женщину всё же удалось задержать. В полиции она заявила, что хотела предотвратить массовую резню и зомби апокалипсис. Сейчас её состояние оценивают психиатры. Американку тем временем изолировали от общества. Судом ей был назначен залог в 100 тысяч долларов, однако выплатить его ни она, ни её родственники не смогли.