Пророк рассказал о реальной встрече с Богом

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Бог подарил ему дар предсказания.

Пророк из Кении Дэйвид Овур получил тонны критики по поводу своих очень противоречивых чудес. Однако мужчину это не беспокоит. Недавно же Дэйвид Овур заявил о реальной встрече с Богом, который явился пророку ровно в 03:26 во время сна.

По словам Дэвида Овура, Бог коснулся его своей левой рукой и ногой. Всё это, по словам пророка, полностью изменило его жизнь. Господь приходил к нему во сне не один раз. В одном из таких снов Всевышний рассказал мужчине, что он родился, чтобы исполнить пророчество. По словам Овура, Бог в присутствии Моисея, Илии и Даниила назвал его «четвёртым пророком». После этого мужчина стал предсказывать множество вещей, которые случатся в будущем.

Пророк уже предсказал, что он отправится в США, но перед этим получит степень доктора наук в Израиле. Там он будет изучать генную инженерию, ДНК и молекулярные науки.

После этого Овур действительно отправился в США, где преподавал в медицинских школах. Позже пророк посвятил жизнь для изобретения лекарства от рака. Он также разрабатывает медикаменты для лётчиков.

В Кении же Овура часто критикуют за его распутный образ жизни и противоречивые чудеса. Люди также не понимают, почему пророк ездит на дорогих машинах в сопровождении кортежей, «плавает» в богатстве, но проповедует христианство.

Тысячи атеистов часто выступают, чтобы власти проверили пророка Овура и посадили его за решётку.