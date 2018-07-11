Президент Туркменистана исполнил с внуком рэп

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Гурбангулы Бердымухамедов творческая личность. Он сочиняет стихи и поет песни. Наверное, поэтому на президентских выборах за него, по официальной версии, проголосовали 100% избирателей, пришедших на участке.

Во время отпуска, который он проводит в турзоне «Аваза», президент Туркменистана сочинил и исполнил с 16-летним внуком рэп о туркменском спорте. Местные телевизионные каналы удачно и вовремя приехали в дом отдыха в момент сочинения слов и первых репетиций. Ролик был широко растиражирован. Президент пел свою часть композиции на родном языке, а внук на английском. В песне говорится о Шелковом пути по которому бегут туркменские спортсмены к мировым рекордам во славу прекрасной родины.

Еще три года назад Бердымухамедов опубликовал свои первые стихи в правительственном издании. Основным рефреном сочинений был патриотизм и стремительное движение Туркменистана к сияющим вершинам изобилия и процветания. Мало того, президент является еще и конструктором. Сообщается, что он лично собрал гоночный автомобиль по собственным чертежам.