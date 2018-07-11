Высморкавшись, британка бросила курить

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Больная жительница Британии так сильно сморкалась, что у нее сломалась левая глазница. Но благодаря этой неприятности женщина избавилась от пагубной привычки.

Британка, заболев простудой, начала активно прочищать нос прямо на рабочем месте. Высморкавшись в очередной раз, женщина поняла, что она стала хуже видеть на один глаз. Затем левая ноздря распухла и из нее полилась кровь, а затем напух и левый глаз. Оказалось, что она сломала себе 2 кости, одну из которых обычному человеку повредить тяжело. Зато после случившегося женщина бросила курить.

36-летняя женщина обратилась за медпомощью. В больнице ей сделали снимок, на котором врачи и заметили повреждение костной ткани. Медики отмечают, что такое явление бывает достаточно редко, в основном подобные травмы случаются после сильных ударов в лицо.

Хотя медики предположили, что курение пагубно повлияло на состояние ее костей – из-за пагубной привычки увеличивается давление в области пазух носа. Это могло поспособствовать перелому.

На следующий день, получив помощь от врачей, схему лечения и необходимые препараты, британка покинула стены больницы. Все постепенно вернулось на свои места. После этого случая женщина решила завязать с курением навсегда.