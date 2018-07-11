Жуткие призраки до смерти напугали работников музея автомобилей в США

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Души скончавшихся в стенах 100-летнего здания людей отпугивают посетителей, медленно превращая работу организаторов выставки машин Хаккет (Мичиган) в сущий ад.

Жуткие призраки в легендарном музее автомобилей города Джексон вынудили команду охотников за «паранормальщиной» изучить 100-летнее здание. В ходе первого спиритического сеанса специалисты установили контакт с пятью разными духами.

Одним из них может быть Джонни, считает владелец музея автомобилей Хаккет в Мичигане. В 1934 году молодой парень на высокой скорости влетел в кирпичное здание, скончавшись на месте. Не исключено, что его душа осталась жить на месте летального ДТП. Еще есть Эвелин, дух женщины, работавшей когда-то швеей в доме нынешней выставки машин и имевшей непосредственное отношение к основателю компании Hackett Motor Car.

Основатель музея в США Тед О'Делл считает присутствие призраков увлекательным, ведь духи, как Эвелин, напрямую сохраняют общение с прошлым, которое бизнесмен отчаянно пытается сохранить. Примечательно, жуткие призраки не только до смерти напугали работников музея в Джексоне, но и заставили уйти прочь члена команды охотников за «паранормальщиной». Женщина, исследовавшая одну из комнат здания, почувствовала присутствие духа, настоятельно порекомендовавшего ей уйти.

«Важно, чтобы будущие поколения знали о мистических событиях. Когда вы говорите об автомобильной промышленности, первым в голову приходит Детройт. Реальность такова, что Джексон был колыбелью автомобильной промышленности в Мичигане, а внимание прессы вокруг музея – лишний повод напомнить об этом», - считает Тед О'Делл.