«Стресс, воспаление и инфекция»: Медики оценили здоровье спасенных в Таиланде детей

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Дети потеряли в весе по 2 килограмма каждый. Все пострадавшие остаются в больнице в городе Чианграй под постоянным наблюдением.

В Таиланде квалифицированные медики оценили здоровье детей, спасенных из пещеры. У некоторых диагностирован стресс, воспаление легких и инфекция. К счастью, все недуги находятся на начальной стадии и легко поддаются лечению.

Последних заточенных в пещере и тренера спасатели вывели 10 июля. Сезон дождей усложнил задачу, в результате во время спасательной операции погиб опытный дайвер. Больше в инциденте никто не пострадал. Отмечается, что дети находились в заключении с 23 июня, тренер отдавал им свою пищу, защищал от переохлаждения и вселял надежду в лучшее. Ребятам предстоит лечение, но самое худшее осталось позади. За спасением юных таиландских футболистов и их тренера пристально следил весь мир, предложения о помощи поступали из разных стран.