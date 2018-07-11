Аргентинец потратил 30 тысяч долларов, превращаясь в космического эльфа

Сегодня, 09:11

Молодой аргентинец уже потратил больше 30 тысяч долларов, чтобы трансформировать себя в реального космического эльфа. Мужчина скорректировал форму носа, губ, ушей и даже изменил цвет глаз при помощи экспериментального лазера.

Луис Падрон из Буэнос-Айреса, которому всего 25 лет, уже неоднократно бывал в кабинете пластического хирурга. Мужчина считает, что врачи - единственные, кто могут дать ему долгожданную эльфийскую внешность, о которой он так долго мечтал. Падрон говорит, что космических эльфов представляет, как очень бледных созданий с большими глазами, маленькими чертами лица и длинными белыми волосами.

В поисках фантастического совершенства Луис Падрон полностью удалил волосы на своем теле, увеличил губы, сделал более 40 уколов ботокса и прошел лазерное отбеливание кожи, чтобы удалить веснушки. Несколько лет назад он узнал о медицинском несанкционированном лечении, чтобы изменить цвет глаз, и, хотя он был «экспериментальным», парень решил сделать это и теперь ходит с белым цветом глаз.