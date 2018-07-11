В Колумбии в пещере обитает агрессивный инопланетянин

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Исхудавший пришелец преследовал молодых людей. Съемки сделаны в 2011 году, в YouTube ролик просмотрели больше 92 тысяч пользователей.

В Колумбии двое приятелей вели съемку в пещере в ночное время суток, но они не знали, что в этом месте обитает агрессивный инопланетянин. Последний затаился на камнях и, когда на него попал свет от фонаря, стал преследовать путешественников. Им едва удалось скрыться и распространить кадры на просторах Сети.

Видео было снято в 2011 году, но его подлинность до сих пор вызывает вопросы. Многие предполагают, что ролик постановочный, но приверженцы уфологии свято верят в то, что на Земле есть места, где могут обитать инопланетяне. Некоторые предполагают, что космическое существо потерпело крушение на своем корабле и вынуждено было затаиться, чтобы дождаться подмоги. Его агрессивная реакция на людей вполне оправдана, ведь страх заставил пришельца защищаться от потенциальной угрозы. Возможно, раненный в аварии инопланетянин умирал в пещере от ран, полученных при крушении.