Смертоносный вулкан Килауэа обрушил на Гавайи кислотный дождь

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Непрекращающиеся вулканические извержения выбросили в воздух огромное количество диоксида серы, возвращающегося на землю в виде убийственного ливня.

За прошедшую неделю на Гавайях прошло сразу несколько кислотных дождей. Большая часть смертоносных осадков выпала над «расщелиной номер 8» – отверстие, наполняющее лавой вулкана Килауэа воды пляжа Капохо.

Согласно данным Геологической службы США, диоксид серы выбрасывается в воздух через вулканические извержения и лаву. Под воздействием ветра химическое соединение насыщает облака, возвращаясь на землю в виде опасного для здоровья кислотного дождя. Многие люди на Гавайях используют водосборные системы, из-за чего питьевая вода больше не является абсолютно безопасной.

Примечательно, высокая концентрация диоксида серы в воздухе также вызывает долговременные проблемы со здоровьем. Вулканический смог раздражает кожу, ткани, а также слизистые оболочки глаз, носа и горла.

На прошлой неделе не только смертоносный вулкан потревожил островитян. Сначала Килауэа обрушил на Гавайи кислотный дождь, а позднее землетрясение магнитудой 5,3 лишило людей электроэнергии.

Смертоносный вулкан начал извергаться 3 мая. С тех пор он уничтожил как минимум 657 домов, включая жилище мэра округа Гавайи Гарри Кима. Жителям якобы безопасных районов рекомендовали оставаться начеку и быть готовыми к экстренной эвакуации, хотя «очевидной угрозы» нет.