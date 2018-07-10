«Пророк судьбы»: Человечество окажется в смертельной опасности в 2018 году

Вчера, 23:00

Сбылось уже несколько пророчеств ясновидящего Крейга Гамильтона-Паркера, но серьезные испытания на этом только начинаются.

Названный народом как «пророк судьбы» экстрасенс заверяет, что человечество окажется в смертельной опасности уже в 2018 году. Предсказания понемногу становятся реальностью, а катастрофа приближается. Главные проблемы этого года – это политические потрясения и экологический кризис, и не согласиться с этим очень сложно. Чего стоят одни только противостояния мировых лидеров и бесконечные скандалы на политической арене. Более того, для Ким Чен Ына у ясновидящего совсем не радужные прогнозы – политик будет свергнут собственным народом вследствие переворота, а прятаться может в Китае, что произойдет очень скоро.

Украина также пострадает – страну обвинят в нелегальной продаже ядерных ракет и технологий, что пагубно скажется на общем положении государства. Ожидается и биологическая война, что приведет к пандемии гриппа, и причастными к этому могут быть либо террористы, либо Северная Корея, заявляет предсказатель. С терроризмом будет связан еще один скандал – известная американская компания, связанная с биткойнами, будет поймана на мошенничестве и выяснится, что именно данная организация финансирует войну и массовые беспорядки.

Отдельная тема – массовые катаклизмы, касающиеся всего мира, но везде с отличающимися последствиями. Неаполь может быть эвакуирован вследствие извержения Везувия, предполагает «пророк судьбы». Новая Зеландия пострадает от землетрясений, которые произойдут и в других уголках планеты, находящихся в спокойствии многие годы. Калифорнию и Австралию ожидают ужасные пожары с катастрофическими последствиями, а в Индии и Китае напротив – произойдут разрушительные наводнения.

Страшнейшим предсказанием Крейга Гамильтона-Паркера стало предупреждение об активизации террористов и использовании с их стороны химического оружия. Такой процесс может быть осуществлен с помощью беспилотников, а коснется трагедия многих европейских стран.