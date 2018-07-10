«Дом призрака в лесу»: Сущность три раза не подпустила мужчину к хижине

Вчера, 22:50

Охотника за приведениями каждый раз пугала на входе некая женская сущность, похожая на призрака.

Мужчина целых три раза пытался пробраться к заброшенной хижине в лесу, но каждая попытка заканчивалась диким испугом. В первом случае охотник только успел подобраться к дому, как увидел в окне силуэт с красными светящимися глазами. Это его сильно напугало, так как призрак посмотрел прямо на него. Он рассказал, что в этот момент думал, что погибнет.

Во второй раз он всё-таки тихо открыл входную дверь, и попытался пробраться на второй этаж, но тут его ждала самая жуткая картина. В доме призрака в лесу находилась какая-то девушка, причем без одежды. Она была полупрозрачная и стояла к нему боком. Охотник говорит, что это было самое жуткое приведение за всю его историю. После этого он сразу же выбежал из заброшенного дома, так как боялся за свою жизнь.

Спустя некоторое время он вернулся на то же место, и попытался зайти с чёрного хода. Всё происходящее он записывал на видео. Сначала ничего не происходило, он поправил свой ботинок, а когда его взгляд снова пал на вход, то там уже была заметна старая женщина. Далее он не стал продолжать делать запись, и просто ушёл оттуда поскорее. В конечном случае получается, что сущность три раза не подпустила мужчину к хижине, хотя во второй раз он был действительно близок.

В сети пользователи пишут, что фотографии и видеозапись действительно наводят ужас. Ведь с этим по-настоящему сложно не согласиться.