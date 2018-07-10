С помощью шаманизма девушка научилась избавляться от боли

Сегодня, 21:30

Мистические ритуалы позволили Стефани Мур «атаковать» депрессию, хронические боли и даже иммунные расстройства. Благодаря современной магии обычной медсестре удалось стать настоящим «лекарем», спасающим множество страдающих людей.

От боли девушка научилась избавляться с помощью шаманизма, и теперь это занятие – главная цель в жизни для нее. Стефани рассказала, что заинтересовалась магическими ритуалами случайно, когда услышала слово «шаман» в повседневной жизни. Теперь же это является ее профессией, и весь процесс лечения проходит довольно необычно. Мур приглашает клиентов прилечь на кушетку, помогает им расслабиться с помощью специальных звуков и музыки, а после этого абсолютно точно может назвать, отчего страдает клиент и как ему помочь.

Шаманка рассказывает, что иногда ей помогают потусторонние гиды, то есть духи, но они не обязательно должны являться погибшими или умершими родственниками больному. Рассказать о болезнях и избавиться от них системно Стефани Мур успешно продолжает уже несколько лет, совершенствуя свои навыки шаманства.