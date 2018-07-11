Обезьяна «нокаутировала» ребенка в зоопарке Китая

Сегодня, 02:30

Обезьянка нанесла удар по лбу маленькой девочке.

Кто-то выложил в сеть видео, на котором мама с дочкой кормят обезьяну. Обезьяна по кличке Тота проживает в одном из китайских зоопарков.

На кадрах видно, что животное берет еду из рук женщины. Когда китаянка на какое то время убрала руку, чтобы достать очередную порцию корма, обезьяна внезапно напала на девочку и ударила ее по лицу. Может быть Тота решила, что угощение может достаться малышке. От неожиданности девочка упала и заплакала.

В каком из уголков Китая расположен зоопарк, в котором обезьяна «нокаутировала» ребенка, не уточняется.