Эксперт: В 1924 году пилоты в Ираке попали в другое измерение

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Мистическое исчезновение британских летчиков в пустыне стало одной из главных тайн прошлого века. В наше время наука может дать ответ на столетнюю загадку – самолет с экипажем переместился во времени.

Совершать «временные прыжки» возможно, а эксперты могут дать научное обоснование, казалось бы, фантастическому факту. Попасть в другое измерение реально, придав пространственно-временной структуре форму воронки или кольца. Чем больше витков, тем дальше портал будет относить человека в прошлое. Кроме того, путешественнику во времени необходимо иметь под боком подобие черной дыры, которая лучше всех во Вселенной искривляет пространственно-временную структуру. Попадая на границы черных дыр, являющиеся горизонтами событий, объект перестает подчиняться законам физики. Как итог, пространственное путешествие превращается в перемещение во времени. Подтвердить, как и опровергнуть, данную теорию ученые не смогли.

Параллельно история накопила множество доказательств возможности путешествия во времени. Одним из ярчайших примеров телепортации стали приключения британских летчиков в 1924 году. Пилоты совершили вынужденную посадку в Ираке, и через мгновение попали в другое измерение. Следы посадки отчетливо виднелись на песке, однако вскоре они мистическим образом обрывались. Куда исчезли летчики, и что стало причиной их телепортации, неизвестно до сих пор. К слову, в момент «временного прыжка» не было никаких песчаных бурь и зыбучих песков.

Мистику в Ираке эксперт в области астрофизики объясняет именно путешествием во времени. Сейчас все чаще звучат теории, согласно которым к 2028 году человечество научится телепортироваться. Не исключено, что люди, стоящие у истоков революционного открытия, в абсолютной секретности совершат «временные прыжки», дабы спасти предков от кровавой расправы. Ситуация с британскими летчиками идеально вписывается в данную теорию, ведь они в любом случае исчезли бы, никак не повлияв на ход истории. Наука помогла им отправиться в будущее, вместо иранской тюрьмы.