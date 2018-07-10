«Мэр, библиотекарь и бармен»: Старушка сама живет и правит в американском городке

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84-летняя Эсли Эйлер является единственным жителем Монови (штат Небраска). Женщине приходится отдавать распоряжения и самой же их выполнять.

Мэр, библиотекарь и бармен – может ли все эти профессии одновременно выполнять одна женщина, тем более, если ей 84 года. Оказывается, может. Удивительная история Эсли Эйлер из Монови началась на рубеже веков, когда она со своим супругом числились последними жителями американского городка в Небраске. В 2004 году старушка и вовсе осталась в полном одиночестве. Муж умер, а дети намеревались забрать пожилую маму из глуши.

Однако Эйлер не смогла бросить родной бар, куда все еще наведываются посетители, городскую библиотеку, имеющей своих читателей, и, конечно же, мэрию, управляющей жизнью в Монови. Многочисленные армии туристов не дают бабушке заскучать, ведь всем интересно посмотреть на героиню, неразрывно связанную с местом своей юности.

Почти 15 лет старушка сама живет и правит в американском городке, став его символом. Сеть «взрывается» от предложений переименовать Монови в честь Эйлер, пока мэр, библиотекарь и бармен может застать исторический для себя момент.