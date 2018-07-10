Во Франции можно научиться метать топоры

Вчера, 23:30

Необычные курсы открылись для всех желающих во Франции. В Реймсе можно овладеть искусством метания ножей и топоров.

Жители небольшого французского городка Реймс получили уникальную возможность не только пометать топоры по мишеням ради развлечения, но и научиться данному искусству. Напомним, что метание топоров и ножей пришло на территорию Европы из Канады. Организатором и тренером на курсах стал Брис Шарлеи, который рассказал, что идея возникла у него спонтанно, после посещения мальчишника, проведенного в одном из местных баров. Каждый посетитель заведения мог пометать топоры, но особого мастерства никто не показывал.

После этого Шарлеи настолько увлекся данным искусством, что не только изучил его историю, но и сам овладел мастерством. После того, как он осознал, что может научить этому и других людей, француз решился открыть курсы. Известно, что перед тем как начать занятие, все его посетители проходят алкотест и инструктаж по технике безопасности. Лезвия учебных топоров несколько притуплены.

Для обучения используются канадские топорики весом 800 граммов каждый, для женщин также предлагаются облегченные американские топорики по 500 граммов. Напомним, что впервые возможность метать топоры во Франции появилась осенью 2017 года. Такую услугу предоставил канадский бизнесмен. Он открыл клуб Les Cognees («Топоры»), где парижане могли попробовать себя в этой опасной забаве. Затем ещё один подобный клуб появился в Кане.