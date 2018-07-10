Илон Маск поделился видео из затопленной пещеры в Таиланде

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Основатель SpaceX и Tesla в социальных сетях проинформировал всех интересующихся вопросом спасения 12 детей из пещеры Таиланда яркими снимками.

Илон Маск поделился видео из затопленной пещеры.

«Только что вернулся из пещеры №3. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она состоит из частей ракеты и называется «Лесной вепрь» в честь детской футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она понадобится в будущем. Таиланд такой красивый», - сообщил изобретатель.

Напомним, что Илон был одним из первых, кто предложил основательную помощь дайверам и спасателям Таиланда для спасения пострадавших детей. На данный момент все дети спасены. Также в безопасности и их тренер. Подписчики Маска высоко оценили человеческие качества миллионера, поскольку владея целым состоянием, он не позволил себе молча наблюдать за ситуацией, которую он помог решить. Восторженные комментарии появляются с новым хэштегом в социальных сетях.