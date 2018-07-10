Илон Маск поделился видео из затопленной пещеры в Таиланде

Основатель SpaceX и Tesla в социальных сетях проинформировал всех интересующихся вопросом спасения 12 детей из пещеры Таиланда яркими снимками.
Илон Маск поделился видео из затопленной пещеры.
Напомним, что Илон был одним из первых, кто предложил основательную помощь дайверам и спасателям Таиланда для спасения пострадавших детей. На данный момент все дети спасены. Также в безопасности и их тренер. Подписчики Маска высоко оценили человеческие качества миллионера, поскольку владея целым состоянием, он не позволил себе молча наблюдать за ситуацией, которую он помог решить. Восторженные комментарии появляются с новым хэштегом в социальных сетях.