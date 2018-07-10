Из пещеры в Таиланде вывели всех детей и тренера

Сегодня, 14:05

Третья фаза была сложной, но точный план действий дал хороший результат.

Из пещеры в Таиланде вывели всех 12 детей и их тренера. По сообщениям спасательного отряда, детям требуется срочный осмотр специалистов, поскольку есть вероятность инфицирования. Сегодня утром началась третья фаза спасательной операции по возвращению детей в родные дома к родным.

Им пришлось 17 ночей провести в запечатанной водой укромной пещере самого большого каскада природных склонов в Таиланде. Специалисты отряда провели колоссальную работу. Поскольку ежедневно снабжали пострадавших продовольствием и кислородом.

Известно, что в ходе операции умер один из дайверов-волонтеров. Мужчине не хватило воздуха во время заплыва. Водолаз, идентифицированный как отставной старшина ВМС 1-го класса Саман Кунам, скончался на пути из пещерного комплекса Tham Luang после того, как вошел в одну из пещер с кислородными баллонами.