Очевидец заснял побег пришельцев из Земли на двух НЛО

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Корабль инопланетян растворился в облаках в сопровождении «горящего» зонда у берегов Флориды.

Житель США встал на сторону уфологов, «взорвав» Сеть «неопровержимым доказательством» существования внеземной расы. Прогуливаясь берегом Атлантического океана, очевидец заснял вдалеке огромный НЛО, покидающий нашу планету в компании маленького светящегося зонда.

Запечатленный в Штатах побег пришельцев из Земли опровергает предположения о немыслимой скорости передвижения инопланетных «тарелок». Возможно, гигантскому космическому кораблю требуется определенное время на разогрев, а его максимальное ускорение американцу не позволили «поймать на камеру» густые облака.

Уфологи, изучая возвращение гуманоидов в космос на двух НЛО, сравнили увиденное с воздушной операцией вооруженных сил любой страны, когда истребитель сопровождает самолет с ценным грузом или высокопоставленными лицами.

Очевидец из Флориды заснял объект, внешне совершенно не напоминающий воздушные суда людей. Исходя из этого, ученым будет довольно непросто объяснить происхождение таинственного видео.