В аэропорту США автомобиль-цистерна врезался в самолёт

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О странном авиа-инциденте стало известно из американских СМИ.

В США в аэропорту имени Даллеса, который находится в штате Виргиния, произошло происшествие - автомобиль-цистерна врезался в самолёт Boeing 777. Известно, что судно принадлежит компании United Airlines. Как сообщается, на момент столкновения борт самолета пустовал, поэтому никто из потенциальных пассажиров не пострадал. Автомобиль помял корпус левого крыла самолета, но значительных повреждений не было нанесено.

Рейс, который должен был совершить самолет, направлялся в Париж. Пассажирам придется подождать – авиакомпания извинилась за задержку из-за возникших трудностей.