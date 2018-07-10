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Дикость и абсурдность ситуации усугублялась тем, что младенец, находящийся в зале без родителей, должен был подтвердить адвокату, что внимательно изучил закон о миграции и согласен с его положениями.

В США перед миграционным судом предстал годовалый ребенок из Гондураса, родители которого нелегально въехали на территорию штата Аризона. По словам представителей местных изданий, во время процесса младенец пил молоко из бутылочки с соской, катал по полу машинку, а во время зачитывания вердикта, громко расплакался. По решению суда, ребенок добровольно согласился на выезд из США.

Затем перед судом предстали еще несколько детей, которые на пальцах показывали, сколько им лет. Самый старший из подсудимых показал пять пальцев. Напомним, сразу после прихода в Белый дом Дональд Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики. Только за месяц более двух тысяч детей были разлучены с родителями. Правительство Мексики передало американскому послу ноту протеста за то, что президент США в своей речи назвал мигрантов «грязными животными».