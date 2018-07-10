Принц Гарри подарил сыну Кейт Миддлтон книгу «Винни Пух» за 10 тысяч долларов

Сегодня, 11:43

Младший брат принца Уильяма преподнес своему племяннику очень редкий и дорогостоящий подарок. Принц Гарри купил самое первое издание «Винни Пуха», которое обошлось ему в более 10 тысяч долларов.

На крещение младший сын Кейт Миддлтон Луи получил немало полезных и драгоценных подарков от членов знатной семьи и гостей закрытой церемонии. Однако принц Гарри решил отличиться оригинальностью своего презента. Сообщается, что ему удалось в Лондоне выкупить у коллекционера редкую книгу «Винни Пух», которая была выпущена в первом тираже 1926 года.

Британские СМИ сообщают, что издание обошлось Гарри больше 10 тысяч долларов, что в переводе составляет около 700 тысяч рублей. Сам герцог заявил, что хочет для племянников сделать уникальную библиотеку из детских сказок.