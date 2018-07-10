Спелеолог дал оценку спасательной операции в пещере Таиланда

Сегодня, 11:03

Председатель совета спелеологов России под особым впечатлением от действий отрядов спасения.

Геннадий Самохин дал оценку спасательной операции в пещере Таиланда. Спелеолог прокомментировал первые два этапа помощи запертым ребятам и их футбольному тренеру.

«Они молодцы, показали себя как профессионалы в сложных условиях - вода мутная, узкие сифоны и сильное течение. Всё было правильно организовано. Самое главное, чтобы все были спасены», - уверен специалист.

Напомним, что третья фаза операции продолжается с сегодняшнего дня. Ожидается, что спасательный отряд добровольцев завершит фазу успешно. Напомним, что ситуация с освобождением оставшихся детей усугубляется двумя факторами: низким процентом наличия кислорода в «закупоренной» пещере и близким приближением осадков.