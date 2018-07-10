Депутат Леонид Слуцкий прокомментировал отставку Бориса Джонсона

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Глава комитета по международным делам Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий отметил, что позиция бывшего министра иностранных дел Великобритании Джонсона в отношении России была деструктивной. Об этом сообщает «РИА НОВОСТИ».

Однако, во многом благодаря стараниям российских и некоторых английских парламентариев, контакты между странами на этом уровне были и успешно развивались.

«Он традиционно демонстрировал склонность к неформальному общению, но официальная позиция, которую он занимал, была сугубо деструктивной, к сожалению, и всей команды, которая работала под его руководством. Это не мешало нашим контактам с британскими парламентариями, но должен сказать, что сегодня наше сотрудничество во всех плоскостях совершенно далеко от конструктива», – отметил Леонид Слуцкий.

Также депутат Госдумы подчеркнул, что представление о России в Великобритании и США разное: в США оно более агрессивно и не выдерживает критики. Однако отношения Лондона к Москве все же нельзя назвать добрым. Вместе с тем вряд ли Джонсон покинул пост по этой причине.

«Его некая растрепанность, не только внешняя, но и в действиях, в некоем имидже, некая непоследовательность, с точки зрения главы кабинета министров и его окружения, могла гомеопатически накапливаться. Мне кажется, Джонсон был нестандартным членом кабинета Мэй», – сказал депутат Леонид Слуцкий.

В силу этих причин, возможно, Тереза Мэй и приняла такое кардинальное кадровое решение, ей важно, чтобы рядом «был кто-либо в большей степени сходный по ментальности с ней самой и с ее видением необходимости проводить последовательную, достаточно жесткую внешнюю политику форин-офиса». Сама политика Лондона в отношении Москвы вряд ли изменится.

Напомним, канцелярия британского правительства сообщила, что глава МИД Борис Джонсон ушел в отставку.