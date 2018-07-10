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Сообщение о сверхмощной погодной опасности оценили в NASA, метеослужбе КНР и ученые.

Вчера утром Центральное метеорологическое бюро сообщило об опасности от тайфуна «Мария». По состоянию на 8:30 вечера, центр тайфуна был примерно в 920 км к юго-востоку от Тайбэя и двигался на 30 км в час на северо-запад в направлении Тайваня. Эти данные сообщил специалист по прогнозированию погоды Ву Ван-Хуа, он и провел оценку траектории движения непогоды.

«Мария движется быстро, она может начать влиять на погоду вдоль восточного побережья», - сообщил Ву Ван-Хуа.

В Китае объявили «красный» уровень тревоги из-за тайфуна «Мария» На равнинах и горных территориях в северном и центральном Тайваня, а также в северо-восточном регионе могут наблюдаться осадки. Mandarin Airlines, China Airlines отменили и перенесли некоторые рейсы. NASA 7 июля заметили «Марию», которая была в статусе тайфуна. 8 июля стала супер-тайфуном.

Спутник Aqua прошел над «Марией» 9 июля в 2:29 утра по восточному времени (0629 UTC) и проанализировал шторм в инфракрасном свете.