«Меня похитили»: Мужчина раскрыл истинный облик пришельцев

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Инопланетяне – это не зеленые человечки с овальными головами и высокочастотным голосом. НЛО управляют идентичные призракам астральные проекции, способные «вытрясти душу» из представителей людской расы.

Житель английского графства Суррей направлялся на машине в гости к пожилой матери, когда на его пути возник гигантский космический корабль. Пришельцы воспользовались абсолютно изоляцией мужчины, оказавшегося посреди степи в полном одиночестве.

«Открылся люк, яркий луч света ударил мне в глаза. Я потерял сознание, а когда очнулся, вокруг меня стояли жуткие астральные проекции. Я намеревался спросить, зачем пришельцы похитили меня, однако мое сознание снова погрузилось во тьму», - рассказывает шокированный британец.

Мужчина раскрыл истинный облик пришельцев, развеяв вековые мифы об их внешности и реакции на людей. Внеземные гости на НЛО – это не зеленые человечки с нелепыми овальными головами, как показано в голливудских блокбастерах. Житель графства Суррей столкнулся с идентичными призракам астральными проекциями, от которых веет могильным холодом.

Возможно, пришельцы готовятся к историческому контакту с людьми, вылавливая одиноких представителей человеческой расы. «Пообщавшись» с землянином без свидетелей, инопланетяне продолжат пребывать на нашей планете в совершенной секретности, ведь проговорившегося объекта исследования в обществе все равно сочтут сумасшедшим.

Одним лишь взглядом пришельцы способны «вытрясти душу» из человека, уверяет британец. Предполагается, окружив мужчину внутри НЛО, гуманоиды провели коллективное сканирование строения человеческого тела и способности мыслить. Получив необходимые данные, инопланетяне смогут спрогнозировать исход вероятной войны с более слабой людской расой, полагают эксперты.

Ученые назвали оскандалившегося британца жаждущим легкой славы человеком, выдвинув свою теорию существования инопланетян. Пришельцы действительно могут проживать в непосредственной близости от людей, однако мы их никогда не заметим, считают эксперты.

К примеру, рядом с муравейником люди начали строить шоссе. Вопрос: поймут ли муравьи, что строят люди и что такое шоссе? Возможно, мы, как муравьи, по отношению к пришельцам. При наших способах познания мира, мы даже не можем представить себе, что такое пришельцы.