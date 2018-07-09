Толпа солдат на камеру сняли оргию с проституткой на военной базе

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Видеоролик сексуальных развлечений, которые устроили военные на шотландской базе Леучарс, попал в Сеть. С участниками группового сношения будет разбираться военная полиция.

В Интернет попал видеоролик, на котором запечатлено развлечение военнослужащих на военной базе в Леучарс а Шотландии. Толпа солдат устроили оргию с проституткой, и сняли весь процесс на камеру. На кадрах видно, как двое солдат занимаются сексом с девушкой, еще один мастурбирует, а один мужчина снимает всех на видео. Несмотря на отпирательства участников «групповухи», которые заверяют, что в интимную связь на видео с ними вступила «целомудренная» девушка с высокими моральными ценностями, военные полицейские установили, что за участие в оргии она получила от каждого солдата по проститутке 200 фунтов стерлингов (соответствует 16 000 рублей).

Военное командование отметило, что независимо от того, за деньги участвовала девушка, или ради интереса и удовольствия, военнослужащие опозорили свою военную часть и честь подразделения. После расследования все порнозвезды будут наказаны, вероятнее всего их ожидает унизительное увольнение.