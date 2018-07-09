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Необычное занятие леди стало сенсацией на пляже Серфсайд.

Изумленные посетители пляжа сказали, что они бросились посмотреть, что происходит, когда много ротозеев столпилась вокруг женщины, когда она вытащила акулу спиннингом. Айон Дасгупта приехал из Остина и проводил время на пляже Серфсайд, когда увидел женщину, которая превзошла всех рыбаков побережья.

«Это было неожиданно», - сказал Дасгупта очевидцам.

Биггерс рассказал, что она осталась ловить улов после того, как ее муж вышел на берег. Женщина сказала, что одна из ее удочек оборвалась, и она прыгнула за ней в море и схватила леску, после чего тянула улов около 30 минут.

«Спасибо Богу за CrossFit, я бы никогда не смог этого сделать», - сказал изумленный успехами женщины парень.

Женщина вытащила акулу и стала рыбачкой года. Свой улов после она решила отпустить в свободное плавание. Очевидцы шокированы ее умениями и признались, что не моги рассчитывать, что хрупкая леди сможет покорить акулу.