Клиникой Цукерберга выставлен грабительский счет за осмотр ребенка

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Счет в $25 тысяч, выставленный клиникой Цукерберга за осмотр малыша, ошеломил южно-корейскую семью.

Два года назад семейная пара из Южной Кореи посетила Сан-Франциско. С собой они взяли своего сына, которому на тот момент было восемь месяцев.

В отеле, где семья остановилась, произошла неприятная ситуация: ребенок упал с кровати и ударился головой. Родители обеспокоились самочувствием сына и вызвали скорую помощь. Медики доставили ребенка в клинику Марка Цукерберга. Врачи, произведя осмотр малыша, сделали вывод, что с ним все хорошо.

После того, как ребенок вздремнул, медсестра дала ему бутылочку с детским питанием и семья покинула медицинское учреждение. Счет пришел семье спустя 2 года после инцидента.

Для семьи - это неподъемная сумма. Родители возмущены, ведь медики почти ничего не сделали, но выставлен такой грабительский счет.

Самой дорогой услугой оказался «консилиум травматологов» - $15 тыс. Для США такие начисления считаются обычным явлением, их размер регулируется администрацией того или иного медицинского учреждения.

Представитель клиники отреагировал на возмущения родителей. Он подтвердил факт того, что лечение малышу не потребовалось. Такую стоимость услуг он аргументировал тем, что готовность клиники обслужить густонаселенную территорию и помочь людям, попавшим в крупные ДТП или получившие огнестрельные ранения, стоит дорого.