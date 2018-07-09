Слабая власть и 3000 боевиков: Тунис превращается в оплот терроризма

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Власти Туниса не справились с террористической угрозой в стране. По мнению экспертов, дальнейшая ситуация будет только ухудшаться. Не исключено, что в республике может быть создана крупнейшая ячейка боевиков.

Накануне в Тунисе произошёл очередной теракт. В результате нападения боевиков группировки «Катиба Укба бин Нафа» на тунисских военных погибли девять сотрудников сил безопасности. Ещё несколько человек были ранены.

В МВД республики заявили, что джихадистам будет нанесён «быстрый и эффективный» контрудар и Тунис не будет мириться с терроризмом. Также стало известно, что Служба безопасности страны располагает списком из 2900 террористов тунисского происхождения. Однако, как отмечают эксперты, данный список может быть далеко не полным и все эти боевики всё ещё находятся на свободе.

Стоит напомнить, что о скорой победе над терроризмом ещё в начале года заявлял и премьер-министр Туниса Юсеф Шахед. Он призывал жителей страны пойти на определённые жертвы и обещал, что текущий год станет последним сложным периодом. Сейчас же стало очевидно, что быстрой победы достигнуть не удастся и перспектив остановить кризис – просто нет. Ключевую роль в этой проблеме играет слабость властей Туниса.

Нестабильность обусловлена ещё и тем, что в Тунисе официальное большинство поддерживает исламистскую партию «Ан-Нахда». Пока ее представители занимаются умеренной политической риторикой, но не противостоят открыто радикальным настроениям, захватывающим население страны.

Тунис фактически стала основным «донором» новых боевиков ИГИЛ*. «Подобное положение даже в какой-то степени устраивает власти Туниса, которые избавляются от возможных неприятностей у себя в стране, перекладывая весь возможный негатив на другие государства Ближнего Востока и Европу», - считает эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. «Однако долго так продолжаться не может по объективным причинам. Слабость властей, скорее всего, приведет к тому, что террористы, уже закрепившиеся в соседней Ливии, попытаются организовать ячейку и в Тунисе», - добавляет эксперт.

Отсюда следует, что в скором времени Тунис может обрести статус мировой столицы терроризма. Кроме того, как сообщил политолог, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов, «значительное число тунисцев поддерживают организацию, которая называется «Аль-Каидой» исламского Магриба».