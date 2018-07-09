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Хосе Падилья оказался на больничной койке с опасной травмой головы.

Поклонники бесстрашного матадора обеспокоенные его состоянием. Но приветствуют желание вернуться на поле к разъяренным животным. В Испании бык "снял скальп" с одноглазого матадора. Инцидент произошел во время очередного выступления. Разъяренный бык нанес матадору ряд ударов рогами, после чего мужчина рухнул на землю с повреждением головы. Новое нападение парнокопытного удалось вовремя остановить. Профессионал своего дела стал жертвой агрессивного быка, после чего стал пациентом одной из больниц. Ему оказали профессиональную помощь.

Более, того часть оторванного волосяного покрова пришлось восстанавливать хирургическим путем. Фотографии героя опубликованы в социальных сетях. Сообщается, что этот неприятный травмирующий опыт не стал причиной отказа от продолжения блестящей карьеры матадора.