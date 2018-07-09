Бывший футболист «Арсенала» арестован по серьёзной причине

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Его подозревают в том, что он поджёг дом и рассылал угрозы. Впрочем, повод для ареста Эммануэля Эбуэ выглядит несколько странным.

Бывший футболист «Арсенала», игравший в клубе на позиции защитника, арестован по серьёзной причине. Экс-игроку выдвинуто подозрение в поджоге жилого дома, находящегося в черте Лондона.

Поводом для ареста стало то, что Эбуэ в момент пожара дома в районе Энфилд находился рядом с ним. Помимо того, бывший игрок «Арсенала», якобы демонстрировал странное поведение.

В декабре экс-футболист дал интервью. В ходе него он сделал сообщение, что при разводе жена сумела отсудить у него всё имущество. После этого он находился в полной депрессии.

Судя по последним сообщениям, подозрения в умышленном поджоге с футболиста сняты. Он отпущен под залог, поскольку продолжается расследование об отправках сообщений угрожающего характера.

Помимо «Арсенала» Эбуэ успел поиграть ещё и в «Галатасарае». За национальную сборную Кот-д’Ивуара он провёл 79 матчей.

Весной 2016 года его отстранили от какой бы то ни было футбольной деятельности. Поводом для этого стала его задолженность перед своим агентом.