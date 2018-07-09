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«Герцогиня глупостей»: Сводная сестра публично оскорбила Меган Маркл

Сегодня, 11:30

Скандальная сестра Меган Маркл снова дала о себе знать очередным интервью, в котором опорочила имя герцогини Сассекской. На этот раз Саманта назвала Меган «глупой герцогиней» и заявила, что леди Диане было бы стыдно за неё.

Сводная сестра Меган Маркл Саманта снова начала еще одну атаку на герцогиню Сассекскую, назвав ее «герцогиней глупостей». Скандальная женщина обвинила свою младшую сестру в страданиях их отца Томаса Маркла, с которым Меган перестала общаться из-за его нелестных слов в адрес королевы Елизаветы.

Саманта также заявила, что принцу Гарри стоило бы жениться на актрисе Крессиде Бонас, которая якобы значительно превосходит Маркл. «Она больше похожа на Диану. Это именно та девушка, которая должна быть рядом с Гарри, а не Меган…Диане было бы стыдно!», - заявили Саманта Маркл.

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