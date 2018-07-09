Индийские учёные и исследователи получат новые визы от Великобритании

Сегодня, 14:04

Это сделано для стимулирования исследовательского сектора государства.

Особая новая виза будет добавляться к пункту «существующий маршрут пятого уровня», согласно которому приезжий квалифицируется, как временный работник. Документ уже вступил в силу. Начиная с шестого июля, учёные и исследователи из разных стран вне ЕС, включая Индию, могут оставаться в Великобритнии на два года. Их деятельность включает и финансовую поддержку со стороны британских исследовательских организаций и фондов.

Получение новых виз, по словам иммиграционного министра Кэролайн Нокс, поможет развитию технологий. Также это позволит Великобритании занять лидерскую позицию по инновациям. В научных кругах такое встретили с энтузиазмом, и несколько исследователей уже задумались об оформлении новой визы.