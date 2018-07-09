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Названа новая угроза для запертых в пещере Таиланда детей

Сегодня, 11:04

Спасатели продолжают 15 день безуспешно сражаться за жизни 12 мальчиков и их тренера.

Эксперты метеорологии и спасательных отрядов провели анализ всех возможных вариантов освобождения запертых в пещере детей. В северной части Таиланда с воскресенья 10 часов продолжается операция по спасению 12 мальчиков и их тренера. Международный контингент в составе 13 дайверов-специалистов и пяти морских котиков Таиланда спустились в водянистую сеть подземных туннелей под горами Мае Сай. Известно, что они ютятся в небольшой камере 4 километров внутри пещеры, окруженной паводковой водой и с ограниченным запасом кислорода.

У спасателей есть очень мало возможностей вытащить их, а синоптики предрекают крах операции и усилий спасателей. Также названа новая угроза для запертых в пещере Таиланда детей. Синоптики предсказывают возвращение сильных муссонных дождей в ближайшие дни, этот факт может лишить возможности спасательного отряда добраться до детей до октября месяца, когда будет спад активности погодных осадков.

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