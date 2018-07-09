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Чрезвычайное происшествие произошло во время праздничной вечеринки. Большинство пострадавших подростки.

В США 20 человек пострадали при обрушении балкона жилого двухэтажного дома, где широко отмечался день рождения учащегося колледжа города Хартворд. Как сообщают в муниципальной полиции, на торжество собралось более двух десятков гостей. В основном это были подростки, однако, некоторых сопровождали родители. После традиционной торжественной части с задуванием свечей на праздничном торте и танцев, гости вышли на балкон, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться на ночной город.

Внезапно послышался треск и архитектурная конструкция обвалилась. Приехавшие на место происшествия спасатели и парамедики оказали первую помощь, а затем госпитализировали всех пострадавших. По словам врачей, диагностированы переломы конечностей, а также ушибы и сотрясения головного мозга. К счастью, никто из пострадавших не получил серьезных повреждений. Кстати, накануне чрезвычайного происшествия местный департамент недвижимости проводил экспертную оценку балкона, найдя состояние конструкции надежной.