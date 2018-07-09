В Японии прошла кремация тела основателя секты «Аум Синрикё»*

Сегодня, 09:20

Смертные приговоры приведены в исполнение. Поставлена точка в самом масштабном деле за последние десятилетия.

В Японии прошла кремация тела того, кто основал радикальную секту «Аум Синрикё»*(запрещена в РФ). Он был в прошлую пятницу казнён, как и другие шесть руководителей этого сообщества.

Сейчас власти Японии в замешательстве, кому отдать прах Секо Асахары. Желание сектанта было, чтобы останки передали последовательницам.

Родственники 63-летнего Асахары обратились с просьбой к главе Минюста Японии, чтобы прах был передан им.

Наиболее известной акцией «Аум Синрикё»*(запрещена в РФ) является проведение в метро Токио масштабной газовой атаки. Она произошла 20 марта 1995 года.

Экстремисты распылили газ зарин в пяти поездах токийского метрополитена. Жертвами стали 13 человек. Количество пострадавших превысило 6 тысяч.

После этого полиция провела масштабные аресты руководителей и участников секты. Процесс завершился в январе этого года.

Смертный приговор получили 13 сектантов. Ещё около 180 приговорены к разным срокам заключения.