"Пришельцы вышли из укрытия": В Зоне 51 засняли три ярких НЛО

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Над пустыней Мохаве в Калифорнии засняли три НЛО. Уфолог запечатлел с борта самолета три светящихся шара, неподвижно висящих над землей.

Сразу поднялся ажиотаж по поводу увиденного, то, что светящиеся объекты – НЛО, у многих не вызывало сомнений.

"Пришельцы вышли из укрытия, - заявляли пользователи - Они высадились на Землю".

Тем более, что в комментариях к видео было написано, что действие происходит в пустыне Невады. Скептики говорили, что это не НЛО, а что военные в Зоне 51 испытывают какие-то системы РЭБ.

Однако действительность оказалось намного прозаичнее. Три ярких светящихся объекта – это башни солнечной станции (Ivanpah Solar Electric Generating System). И находятся они не в Неваде, а в пустыне Мохаве в Калифорнии.