VistaNews.ru


"Пришельцы вышли из укрытия": В Зоне 51 засняли три ярких НЛО

Сегодня, 22:28

Над пустыней Мохаве в Калифорнии засняли три НЛО. Уфолог запечатлел с борта самолета три светящихся шара, неподвижно висящих над землей.

Сразу поднялся ажиотаж по поводу увиденного, то, что светящиеся объекты – НЛО, у многих не вызывало сомнений.

"Пришельцы вышли из укрытия, - заявляли пользователи - Они высадились на Землю".

Тем более, что в комментариях к видео было написано, что действие происходит в пустыне Невады. Скептики говорили, что это не НЛО, а что военные в Зоне 51 испытывают какие-то системы РЭБ.

Однако действительность оказалось намного прозаичнее. Три ярких светящихся объекта – это башни солнечной станции (Ivanpah Solar Electric Generating System). И находятся они не в Неваде, а в пустыне Мохаве в Калифорнии.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Всё ради ребёнка»: Олега Табакова погубила магия

Семья заведомо навлекла на себя беду, и в последствии убила отца и мужа - Олега...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем