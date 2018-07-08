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Восстала из мертвых: Призрак умершей бабушки напугал внука

Сегодня, 21:29

Квартира покойницы «оживает» каждый день после полуночи: сначала начинает «разговаривать» стиральная машина, следом за которой в диалог вступает тостер и другие предметы.

Призрак умершей бабушки напугал внука. После смерти бабушки в жизни ее родственника Пола наступили странные, тяжелые времена. С тех пор, как 28-летний молодой человек переехал в квартиру умершей родственницы, ее призрак не дает ему жить спокойно. Парень жалуется, что его бабушка словно восстала из мертвых, и каждый день наводит на него ужас. После полуночи, около 1:30 в квартире на кухне оживает бытовая техника.

Американец признается, что в первую ночь его очень напугал сильный и странный звук, издаваемый стиральной машиной. Вслед за ней бурную деятельность начал вести тостер, дверца холодильника открывалась самостоятельно. Эти события повторяются изо дня в день, с тех пор, как хозяйка квартиры умерла.

Молодой человек опубликовал видеозапись ночной жизни бытовых приборов, и обратился к пользователям соцсетей с просьбой помочь ему, посоветовать, как можно бороться с призраком.

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