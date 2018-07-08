«Матрица дала сбой»: Сеть шокировало видео, где автомобили врезаются в невидимое препятствие

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Баги в цифровом обеспечении мира приводят к гибели людей.

Многие конспирологи уже давно высказывают версии, согласно которым окружающий нас мир – не более, чем цифровая материя, кем-то или чем-то «свыше» запрограммированная. Эта теория нашла отображение во многих художественных произведениях. Красочным примером, в частности, является фантастический фильм «Матрица». Конспирологи считают, что он не такой уже и фантастический и мы на самом деле живём в некой цифровой оболочке.

Очередным подтверждением тому является видео, где показана вся мистика, которое недавно шокировало сеть. Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube и сразу же вызвал огромный ажиотаж. На представленных кадрах видно, как автомобили, двигающиеся по магистрали, врезаются в невидимое препятствие. Столкновения оказываются настолько серьёзными, что некоторые машины в мгновение превращаются в груду металла. Качество видео не позволяет сомневаться в его подлинности.

Все обвинения в монтаже сводят на нет то обстоятельство, что в ролике чётко видны детали автомобилей, разлетающиеся в разные стороны после удара. Выполнить такую монтажную работу можно лишь при невероятно кропотливом труде. Большинство комментаторов всё же сошлись во мнении, что видео подлинное.

Пользователей ролик заставил задуматься. Многие действительно заподозрили, что мы не те, кем себя считаем и в данном конкретном случае, когда «матрица дала сбой», это весьма наглядно проявляется.

Ранее мы писали, что призрак погибшего в ДТП напугал россиян. Кадры с умершим человеком взбудоражили сеть.