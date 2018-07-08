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На 117-м году жизни умерла старейшая женщина Европы

Сегодня, 19:30

Долгожительницу официально считали вторым самым пожилым человеком мира.

Джузеппина Проетто скончалась на 117-м году жизни недавно, 6 июля, в своей родной Италии. Её официально называли «старейшая женщина в Европе». Когда рекордсменка умерла, ей было 116 лет и официально 37 дней.

Джузеппина Проетто появилась на свет в коммуне Ла-Маддалена, но в 60-х годах переехала Монтелупо-Фьорентино, где жила до самой смерти.

Стоит отметить, что самым старым человеком на Земле считается Тиё Мияко. 117-летней долгожительнице данный титул достался после того, как умерла её ровесница Наби Тадзима.

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