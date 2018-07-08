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В Турции погибла девушка из Азербайджана

Сегодня, 19:04

Туристка сорвалась с высоты во время прохода у водопада.

В Турции трагедией закончилось путешествие 27-летней гражданки Азербайджана. Девушка погибла в провинции Мугла, когда с друзьями гуляла возле водопада Аладере. Известно, что в Турцию она прибыла вместе с друзьями. Вместе они разбили лагерь в заливе Кабак. Туристка решила осмотреть в одиночку водопад и забралась на 15-метрвую высоту. Сорвавшуюся вниз девушку заметил другой турист, который проходил поблизости. Он сообщил о происшествии спасателям, однако те прибыли слишком поздно.

Добираться к месту трагедии им пришлось пешком из-за того, что оно расположено в труднодоступной местности. К тому времени молодая азербайджанка уже скончалась от полученных травм. Сейчас решается вопрос о передаче тела девушки родственникам в Азербайджане. Дипломаты предупреждают, что это уже не первый подобный случай. В этой связи туристам рекомендуют быть осторожными во время путешествия по малознакомой местности.

Ранее мы писали, что в Таиланде застрял россиянин, который нуждается в медицинской помощи. Мужчина перенес 3 инсульта и лишён материальных средств для дальнейшего лечения.

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