Королева Елизавета II унизила Меган Маркл и не позвала на важное мероприятие

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Королева Елизавета II на днях сильно унизила нового члена королевской семьи Меган Маркл. Сообщается, что супругу принца Гарри не позвали на одно важное мероприятие, куда регулярно приглашают Кейт Миддлтон.

Поклонники не увидели Меган Маркл в обществе королевы Елизаветы II и принца Уильяма на церемонии Ордена Чертополоха. Сообщается, что Меган просто не получила официального приглашения, в то время как Кейт Миддлтон ежегодно посещает данное мероприятие. В этом году супруга принца Уильяма не порадовала своим присутствием, так как пребывает в декретном отпуске и временно освобождена от королевских обязанностей.

Пользователи Сети посчитали, ч то таким образом королева унизила Меган Маркл. Однако у представителей Кенсингтонского дворца нашлось объяснение. Дело в том, что супруг Маркл принц Гарри не имеет ордена рыцаря, а потому Меган не позвали на праздник.