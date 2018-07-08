VistaNews.ru


Королева Елизавета II унизила Меган Маркл и не позвала на важное мероприятие

Сегодня, 17:42

Королева Елизавета II на днях сильно унизила нового члена королевской семьи Меган Маркл. Сообщается, что супругу принца Гарри не позвали на одно важное мероприятие, куда регулярно приглашают Кейт Миддлтон.

Поклонники не увидели Меган Маркл в обществе королевы Елизаветы II и принца Уильяма на церемонии Ордена Чертополоха. Сообщается, что Меган просто не получила официального приглашения, в то время как Кейт Миддлтон ежегодно посещает данное мероприятие. В этом году супруга принца Уильяма не порадовала своим присутствием, так как пребывает в декретном отпуске и временно освобождена от королевских обязанностей.

Пользователи Сети посчитали, ч то таким образом королева унизила Меган Маркл. Однако у представителей Кенсингтонского дворца нашлось объяснение. Дело в том, что супруг Маркл принц Гарри не имеет ордена рыцаря, а потому Меган не позвали на праздник.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем