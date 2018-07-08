Голландцы изучают дно осушенных каналов: Создан каталог найденных раритетов

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От каменных ножей и до мобильных телефонов. При осушении найдены самые разные предметы.

Голландцы изучают дно осушенных каналов. Создан огромный каталог из найденных раритетов и более современных вещей, попавших в них.

По этим предметам можно изучить все периоды в истории Амстердама. Создан целый мультимедийный проект. Ему дали название Below the Surface.

Начало этому проекту голландцы положили в 2003 году. Тогда для того, чтобы построить новую ветку метро, потребовалось осушить каналы Rokin и Damrak.

То, что было обнаружено на их дне, поразило учёных. Осушение «вывело на свет» 700 тысяч самых разнообразных предметов. Многие из них являются настоящими раритетами.

После этого было решено создать каталог. В нём соседствуют фарфоровый сосуд, изготовленный в XVII, вместе с фишками Pokemon и монетками евро. Там есть даже неизвестно как попавшие в канал зубные протезы.

О каждом предмете каталога доступно его описание. Голландцы разбили их, в том числе, на тематические разделы. Там есть место и оружию, и доспехам, и аксессуарам, и интерьеру, и прочему.